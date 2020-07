Bologna, Bigon: «L’approccio alla partita sarà un aspetto fondamentale» (Di domenica 5 luglio 2020) Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter. Queste le sue parole. «L’approccio alla partita è uno degli step da fare, è fondamentale per la riuscita della partita stessa. Ovvio che il mister lavora su questo, abbiamo tanti giovani e vogliamo crescere e cercare di fare qualcosa di più. Tutto ciò che concerne questo diventa fondamentale, abbiamo fatto dei passi in avanti ma dobbiamo continuare e appuntamenti come quello di oggi possono essere importanti anche su questo aspetto». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Bologna, il sogno è Simeone. Ma occhio a Favilli

BOLOGNA-Quella che fino a un paio di settimane fa era solo un’indiscrezione è diventata una notizia: il Bologna metterà a disposizione di Sinisa Mihajlovic una nuova prima punta. E’ evidente che la ri ...

