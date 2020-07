Anna Tatangelo: ecco in che rapporti è rimasta con Gigi d'Alessio (Di domenica 5 luglio 2020) Tempo di rivoluzione per Anna Tatangelo. E' una nuova vita quella che si presenta davanti alla cantante di Sora classe 1987. La fine della storia con Gigi d'Alessio ha dato il via ad un periodo di cambio pelle. Un nuovo percorso di vita con un taglio di capelli sbarazzino, biondo. Un look moderno, come Anna ha sempre voluto portare. E tanta nuova musica da pubblicare, da venerdì è in rotazione il suo nuovo singolo Guapo con il rapper napoletano Geolier.Insomma la nuova Anna Tatangelo ha voglia di riscoprirsi dopo un periodo passato con le luci dei riflettori abbassati sul lavoro e in un'intervista al Corriere della Sera ha lasciato intendere il grande lavoro fatto su se stessa:Anna Tatangelo: ecco in che rapporti è rimasta con Gigi d'Alessio 05 luglio 2020 13:14. Leggi su blogo

