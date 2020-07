Verona: bimba cade con la bici in un torrente a Grezzana, salvata (Di sabato 4 luglio 2020) Incidente ieri sera nel Veronese: una bambina di 8 anni è stata salvata dai Carabinieri dopo essere caduta con la sua bicicletta nel greto di un torrente a Grezzana. La piccola, mentre passeggiava in sella alla sua bici lungo l’argine di un torrente, ha perso l’equilibrio ed è caduta, precipitando per circa 4 metri nel greto. Sul posto i Vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i Carabinieri, allertati da un amico che era assieme alla bambina ed ai genitori. La bimba è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento: ha riportato una frattura del braccio e lievi escoriazioni.L'articolo Verona: bimba cade con la bici in un torrente a Grezzana, salvata Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

campara1966_luc : RT @larenait: #verona #citrobacter Pronto un altro esposto in Procura - larenait : #verona #citrobacter Pronto un altro esposto in Procura - larenait : #Verona Momenti di paura ieri sera a Grezzana - sonya70766316 : RT @drinkthiscola: Gaia sarà all' ARENA DI VERONA ???? Fiera della mia bimba. ???? #gaiagozzi - drinkthiscola : Gaia sarà all' ARENA DI VERONA ???? Fiera della mia bimba. ???? #gaiagozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Verona bimba Bambina di 8 anni scivola con la bici in un torrente: volo di quattro metri L'Arena e si frattura il braccio

Venerdì sera, prima delle 21.30, i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per salvare una bambina caduta in un torrente. A Lugo di Grezzana, in via Dorighi, la bimba di 8 anni perdendo il control ...

Dramma in sala parto: bimba nasce morta, la madre è in coma. Aperta un’inchiesta

Dramma all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, Napoli. Una bimba è nata morta e la mamma è finita in coma. La Procura ha aperto un’inchiesta per cercare di capire cosa sia successo in sala par ...

Venerdì sera, prima delle 21.30, i Vigili del fuoco di Verona sono intervenuti per salvare una bambina caduta in un torrente. A Lugo di Grezzana, in via Dorighi, la bimba di 8 anni perdendo il control ...Dramma all’ospedale De Luca e Rossano di Vico Equense, Napoli. Una bimba è nata morta e la mamma è finita in coma. La Procura ha aperto un’inchiesta per cercare di capire cosa sia successo in sala par ...