Uts 2020, Berrettini sconfitto in rimonta al sudden death da Tsitsipas (Di sabato 4 luglio 2020) Matteo Berrettini è stato sconfitto da Stefanos Tsitsipas nella settima giornata del round robin dell’Ultimate Tennis Showdown, il torneo a tappe voluto da Patrick Mouratoglou. Nel match tra l’italiano e il greco, valido per la quarta tappa, l’ellenico è riuscito a vincere in rimonta per 3-2, recuperando dopo i due quarti iniziali che aveva vinto il numero uno d’Italia. Quindi il ribaltone al decisivo sudden death, in cui Berrettini è stato poco lucido. IL RACCONTO DEL MATCH – Nel primo quarto allungo di Berrettini nel cuore del parziale. L’azzurro si porta avanti 12-8 e riesce a portare a casa la frazione per 16-11. La reazione del greco è immediata nel secondo parziale, così si va subito sul 6-2. Berrettini, però, ottiene diversi punti in fila che gli consentono di trovare la parità sul 12-12 e ... Leggi su sportface

