Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese (Di sabato 4 luglio 2020) Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato ricoverato stanotte all’ospedale a Varese, dove è stato portato in ambulanza. Le sue condizioni non sarebbero gravi, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa che cita il Gazzettino Padano. Bossi è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia. A febbraio 2019, il fondatore della Lega aveva avuto un malore mentre era nella sua casa di Gemonio (Varese) ed era stato ricoverato in ospedale, dove è rimasto fino al 5 marzo. Bossi era stato ricoverato in ospedale per un lungo periodo anche nel 2004 quando era stato colpito da un ictus. Leggi anche: Firenze, il figlio di Umberto Bossi è stato denunciato per essere scappato dal ristorante senza pagareSalvini risponde a Bossi, l’ultimo strappo col fondatore: «Non ci sono più padri nobili»Bossi bacchetta Salvini: ... Leggi su open.online

SkyTG24 : Varese, ricoverato in ospedale Umberto Bossi - RaiNews : Umberto Bossi, fondatore della Lega,è in ospedale a Varese, dove è stato portato ieri sera in ambulanza. La notizia… - repubblica : Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese - Today_it : Lega, Umberto Bossi ricoverato in ospedale a Varese - FrancescaTGI : RT @SkyTG24: Varese, ricoverato in ospedale Umberto Bossi -