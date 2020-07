Traffico Roma del 04-07-2020 ore 18:30 (Di sabato 4 luglio 2020) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione temporaneamente chiusa per lavori viale dello Scalo di San Lorenzo all’altezza della Dogana in direzione della tangenziale est e Traffico viene deviato sulla corsia preferenziale all’Eur signor 18 luglio lavori di manutenzione su viale Beethoven possibili ripercussioni sul Traffico nelle vie adiacenti lavori fino al 9 luglio in via Mar della Cina anche qui possibili rallentamenti sulla metro C fino al 12 luglio lavori serali per prolungare la linea fino al Colosseo dalle 21 bus navetta al posto dei treni tra San Giovanni e Malatesta servizio Re trama La testa e Pantano per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it Te sei già shoebuy tutto al prossimo aggiornamento un servizio della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews

LegaSalvini : ROMA, IMMIGRATO SPACCA TUTTO E BLOCCA IL TRAFFICO - LuceverdeRoma : #Roma #lavori rifacimento del manto stradale - Via Cristoforo Colombo ??CHIUSURA CARREGGIATE CENTRALI : fra Via Cost… - romadailynews : Traffico Roma del 04-07-2020 ore 18:30: Luceverde Roma Buonasera dalla redazione… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-07-2020 ore 18:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-07-2020 ore 18:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 04-07-2020 ore 15:30 RomaDailyNews Latina, arrestate 6 persone e fatta la multa a 33 veicoli nell’ultima settimana

Nella settimana appena trascorsa il personale della Polizia di Stato della Questura di Latina, nel corso dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati in gener ...

Celebrata la Giornata mondiale 2020 contro la droga

È passata una settimana dal 26 giugno, giorno prescelto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1987, per istituire “La Giornata mondiale contro l’uso e il traffico illecito di droga”, e da a ...

Nella settimana appena trascorsa il personale della Polizia di Stato della Questura di Latina, nel corso dei servizi di controllo del territorio volti alla prevenzione e repressione dei reati in gener ...È passata una settimana dal 26 giugno, giorno prescelto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1987, per istituire “La Giornata mondiale contro l’uso e il traffico illecito di droga”, e da a ...