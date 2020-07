The Last of Us 2: le differenze nel doppiare la prima e la seconda parte (Di sabato 4 luglio 2020) Il doppiatore di Joel, Lorenzo Scattorin, ci ha raccontato le differenze secondo lui, nel doppiare il personaggio di The Last of US in entrambe le parti. Dopo la nostra chiacchierata con il doppiatore Lorenzo Scattorin nel #SalottoCinefilo - qui il link del nostro canale Twitch ufficiale -, abbiamo scoperto quali sono state le differenze e le difficoltà nel doppiaggio di entrambi i capitoli di The Last of Us. Abbiamo chiesto a Lorenzo Scattorin, la voce di Kenshiro nei film di Ken il guerriero - La Leggenda del vero salvatore e Marlon Wayans in Requiem for a Dream, come sia stata la sua esperienza nei panni di Joel in entrambi i capitoli di The Last Of Us. Ma oltre alla sua esperienza, è emerso anche un interessante ... Leggi su movieplayer

