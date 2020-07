Test psicologico, cosa vedi nell’immagine? Scopri di più su te stesso (Di sabato 4 luglio 2020) Questo semplice Test visivo può dare un’idea di quella che è la tua personalità: ciò che vedi nell’immagine potrebbe dirti qualcosa in più su di te. Andiamo ad osservare questo Test visivo che permette di comprendere qualcosa in più sulla nostra personalità. Il funzionamento è quello della proiezione mentale, ovvero ciò che il nostro cervello … L'articolo Test psicologico, cosa vedi nell’immagine? Scopri di più su te stesso è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Questa immagine può essere utilizzata come test psicologico e comprendere in parte cosa c’è nel tuo subconscio, cosa vedi per primo? Il mondo è un posto complesso, così come il relazionarsi con le alt ...Il 93% della comunicazione è regolata dall’inconscio. L’inconscio si esprime attraverso messaggi che esprimono gradimento, rifiuto, perplessità e tantissimi altri stati d’animo. Se ne siamo consapevol ...