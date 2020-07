Sperlonga, una tromba marina devasta uno stabilimento (Di sabato 4 luglio 2020) Immagini incredibili, quelle della tromba marina che stamattina ha calcato le acque di Sperlonga. Il vortice ha spazzato ombrelloni e lettini Una mattinata di passione e paura, un fenomeno davvero gigantesco e incredibile per gli abitanti di Sperlonga. Gli operatori balneari del sud pontino, infatti, hanno dovuto fare i conti con un’enorme tromba marina che si è formata a largo delle acque del litorale laziale. La speranza degli operatori era che il fenomeno devastante si dissolvesse prima di raggiungere la costa. Cosa che, però, non è successa, in quanto la tromba marina non solo ha raggiunto la spiaggia, ma ha anche portato con sé tutto ciò che vi era sopra. Il vortice si è ingrandito sempre di più, fino a spazzare via ombrelloni, lettini e attrezzature nel tratto di spiaggia compreso tra Lago Lungo e la spiaggia di ponente. Le ... Leggi su zon

iconameteo : Una #trombamarina si è abbattuta su un tratto di costa a #Sperlonga: danneggiati alcuni stabilimenti balneari. ??… - EZerenga : @Sperlonga @SkyscannerIT @rispettiamolita @dcq_italia @tesoridellazio @visit_lazio @BorghiPiuBelli @Top_Ten_Travel… - DangelisOnorato : @stopconinomi Se capiti a sperlonga !!! Hai una cena pagata kisss - romatristezza : @Nino55450072 @virginiaraggi C’è anche da dire che fino alla scorsa stagione passare una giornata al mare a Sperlon… - Provolo09 : RT @Cuoredifango: Luca Ward che mostra la situazione a Sperlonga stamattina 1 Luglio 2020, il deserto, non solo dice cose sagge, ma le dice… -