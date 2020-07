Serie A 2019/2020: rigori a favore e contro, la classifica (Di sabato 4 luglio 2020) Al via la Serie A 2019/2020 e come di consueto riuscire a conquistare diversi calci di rigore può aiutare a risolvere delle partite altrimenti bloccate. Andiamo dunque a scoprire la classifica aggiornata in tempo reale con tutti i rigori assegnati a favore delle venti squadre del massimo campionato e contro. Lo scorso anno fu la Sampdoria a beneficiare del maggior numero di tiri dal dischetto (11, nove trasformati), mentre a subirne di più è stato il Cagliari (10, otto trasformati, a quota otto con otto tentativi subiti ci sono anche Parma e Sampdoria). Ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione 2019/2020 (tra parentesi i penalty trasformati). rigori A favore Lazio 15 (12) Genoa 13 (10) Lecce 11 (9) Juventus 10 (10) Sampdoria 10 (9) Roma 9 (7) Inter 9 (9) Atalanta 8 (6) Torino 8 (7) Spal 7 (5) Verona 7 (6) Fiorentina ... Leggi su sportface

DiMarzio : #SerieA, le formazioni ufficiali di #JuveToro - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte a Marassi! Continuiamo la corsa, ragazzi! #FinoAllaFine!! Live Match su… - juventusfc : KICK-OFF |??| Bentornati a casa in @SerieA ???? Forza, ragazzi! #FinoAllaFine ?? LIVE MATCH ?? - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: ?? 45' - Il rigore nel finale di #Belotti riapre il match nel finale di tempo: 2-1 per la Juve con un grande #Dybala nell… - aylaf93 : RT @sportface2016: CLASSIFICA RIGORI - Si tratta del nono tiro dal dischetto fischiato contro la #Juventus, la classifica completa #SerieA… -