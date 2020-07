Sassuolo – Lecce, le formazioni ufficiali (Di sabato 4 luglio 2020) Sassuolo - Lecce è una sfida tra due squadre che hanno obiettivi diversi. De Zerbi può ancora sperare in un posto in Europa League, mentre Liverani ha disperato bisogno di punti. Per ritrovarli l'allenatore dei salentini lancia Babacar dal primo minuto.Le formazioni ufficialicaption id="attachment 935921" align="alignnone" width="300" Sassuolo Caputo (getty images)/captionSassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traoré, Boga; Caputo. Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Barak, Petriccione, Tachtsidis; Shakhov, Farias; Babacar. Sassuolo – Lecce, le formazioni ufficiali ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

