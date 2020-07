Roma, nascondevano attrezzi da scasso e una grossa somma di denaro… negli slip! Denunciati 2 uomini (Di sabato 4 luglio 2020) Nell’ambito dei controlli della Polizia di Stato disposti dal Questore Carmine ESPOSITO nel quartiere di Trastevere, particolarmente interessato al fenomeno della “movida”, sono stati intensificati i servizi di prevenzione e controllo nelle ore serali e notturne. Nel corso di tali servizi gli agenti del commissariato Trastevere, diretto da M. R. Placanica, hanno notato due persone che si aggiravano con atteggiamento furtivo per le stradine del quartiere. I due uomini di 44 e 35 anni, fermati e controllati, sono stati trovati in possesso di numerosi attrezzi atti allo scasso e di una cospicua somma di denaro nascosta negli slip, di cui non hanno saputo giustificare il possesso e la provenienza. Gli investigatori hanno accertato che i due, giunti direttamente dalla città partenopea, erano in “trasferta” a Roma, con il chiaro obiettivo di individuare ed ... Leggi su ilcorrieredellacitta

