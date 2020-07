Retroscena Blogo: Tu sì que vales si allunga, 12 puntate in arrivo (Di sabato 4 luglio 2020) Tra i titoli sicuri della prossima stagione televisiva c'è Tu sì que vales, che tornerà in onda su Canale 5 per la settima volta nella tradizionale collocazione del sabato sera. Secondo quanto risulta a Blogo, il varietà prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, in giuria con Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, si allungherà rispetto al passato. In pratica, le puntate che andranno in onda dovrebbero essere 12 e non 9, con un piccolo accorciamento in termini di minutaggio delle singole emissioni.Retroscena Blogo: Tu sì que vales si allunga, 12 puntate in arrivo pubblicato su TVBlog.it 04 luglio 2020 16:58. Leggi su blogo

bellicapelli15 : Blogo retroscena: il complicato intrigo dei vice direttori Rai - FabioTraversa : RT @tvblogit: Blogo retroscena: il complicato intrigo dei vice direttori Rai - SerieTvserie : Blogo retroscena: il complicato intrigo dei vice direttori Rai - tvblogit : Blogo retroscena: il complicato intrigo dei vice direttori Rai - andrewpasq : #FabioFazio e lo stato dell'arte (su #Rai2) la #Rai di oggi fa pena. Perdersi no come @fabfazio per demagogia è un… -

Ultime Notizie dalla rete : Retroscena Blogo Il complicato intrigo dei vice direttori Rai TVBlog.it F1 Austria 2020, Prove Libere - Diretta esclusiva Sky Sport

Ore 10:20: F3 Gara #1 (diretta esclusiva) Ore 11:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno] Ore 12:00: F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno] in 4K HDR per ...

Ghost of Tsushima, la colonna sonora uscirà a metà luglio assieme al gioco

Dalle pagine del PlayStation Blog, Bradley D Meyer, Audio Director di Sucker Punch, ha rivelato alcuni dettagli sulla colonna sonora di Ghost of Tsushima, gioco in uscita il 17 luglio in esclusiva su ...

Ore 10:20: F3 Gara #1 (diretta esclusiva) Ore 11:45: Paddock Live (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno] Ore 12:00: F1 Prove libere #3 (diretta esclusiva) [anche su Sky Sport Uno] in 4K HDR per ...Dalle pagine del PlayStation Blog, Bradley D Meyer, Audio Director di Sucker Punch, ha rivelato alcuni dettagli sulla colonna sonora di Ghost of Tsushima, gioco in uscita il 17 luglio in esclusiva su ...