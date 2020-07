"Paziente zero serbo è morto". Vicentino segnalato in Procura (Di sabato 4 luglio 2020) Rosa Scognamiglio Torna l'incubo del Covid in Veneto. Così Luca Zaia: "Nuovo focolaio arriva dalla Serbia, Veneto è Covid Free" "Il Paziente serbo che ha contagiato l'imprenditore Vicentino sembra sia deceduto mercoledì". A comunicare la notizia è il governatore della Regione Veneto, Luca Zaia, durante il consuetudinario appuntamento quotidiano con la stampa: "Speriamo non sia vero, ma ci dicono questo", ha aggiunto. Nuovo focolaio in Veneto Da circa 24 ore, il Veneto è alle prese con un nuovo focolaio dopo settimane di relativa quiete. Il cluster sarebbe stato ingenerato da un imprenditore Vicentino che si era recato in Serbia nel mese di giugno. "Ieri abbiamo parlato di un focolaio con 5 positivi, oggi i positivi sono 4 in più rispetto a ieri - spiega Zaia - Io vorrei ricordare che, nonostante qualcuno abbia buttato benzina sul ... Leggi su ilgiornale

