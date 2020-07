Parla l’ex bodyguard di Michael Jackson: svelati i retroscena della “stanza dei bambini” (Di sabato 4 luglio 2020) L’ex guardia del corpo di Michael Jackson ha deciso di dire tutto ciò che sa sulla questione delle molestie sessuali di cui era accusato il re del pop morto più di dieci anni fa. Quest’ultimo è stato sempre sotto l’occhio del ciclone per una una serie di accuse di molestie su minori. A distanza di anni dalla sua morte, il bodyguard Matt Fiddes, ha Parlato delle accuse e delle voci che ancora oggi circolano sul compianto cantante. La stanza segreta: esisteva o no? Fiddes ha detto tutto ciò che sa sulla realtà della famigerata “stanza segreta” del cantante. L’ ex membro del team di sicurezza di Michael Jackson ha finalmente rivelato la verità dietro la stanza rumorosa, menzionata anche nel documentario “Leaving Neverland: Michael Jackson and Me”. Ospite nello show di Scott McGlynn, Matt, ... Leggi su nonsolo.tv

