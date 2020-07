Oggi siamo nel punto più lontano dal Sole: perché fa caldo? (Di sabato 4 luglio 2020) Oggi, 4 Luglio 2020, la Terra raggiunge l’afelio, il punto dell’orbita terrestre più lontano dal Sole: l’afelio sarà toccato alle 11:34 UTC (13:34 ora italiana) e il nostro pianeta si troverà a 152.095.295 km dal Sole. Il punto in cui la Terra è più vicina al Sole è chiamato invece perielio, e quest’anno è stato raggiunto il 5 gennaio alle 07:47 UTC (08:47 ora italiana), ad una distanza di circa 147.091.144 km. La presenza di un massimo e un minimo di distanza della Terra dal Sole è dovuto al fatto che l’orbita terrestre è ellittica: il percorso che la Terra compie intorno al Sole ha la forma di un ellisse, in cui uno dei due fuochi è occupato dal Sole. Il fatto che l’afelio venga toccato ai primi di luglio può stupire, dato che luglio è il ... Leggi su meteoweb.eu

