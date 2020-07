Melaverde puntata 5 luglio Raspelli e Hidding tra Mantova e Parma (Di domenica 5 luglio 2020) Edoardo Raspelli e Ellen Hidding tornano con la puntata del 5 luglio di Melaverde. L’appuntamento è alle 11.55 su Canale 5. I due conduttori on the road oggi sono tra Mantova e Parma, alla ricerca delle eccellenze del nostro Paese. Melaverde Raspelli sulle colline di Langhirano Melaverde con Edoardo Raspelli torna in Provincia di Parma, sulle colline di Langhirano. Questa zona, che sorge su un altipiano è circondata da boschi, prati e torrenti. Qui la temperatura, la ventilazione, l’umidità sono perfette per stagionare il prosciutto crudo. E, per questo motivo, Langhirano è la capitale del prosciutto di Parma. Dispersa sulle colline, c’è Riano una piccola frazione dove vivono solo 100 persone e dove viene prodotto il prosciutto crudo Ruliano, un crudo di altissima qualità. Vedremo quali sono i segreti di un prodotto ... Leggi su maridacaterini

blogtivvu : Melaverde, puntata 28 giugno: Sicilia e Valle d’Aosta, servizi e streaming - zazoomblog : Melaverde puntata 28 giugno Raspelli ad Arnad Hidding sull’Etna - #Melaverde #puntata #giugno #Raspelli - zazoomblog : Melaverde puntata 28 giugno Raspelli ad Arnad Hidding sull’Etna - #Melaverde #puntata #giugno #Raspelli -

Ultime Notizie dalla rete : Melaverde puntata Melaverde puntata 5 luglio Raspelli e Hidding tra Mantova e... Marida Caterini La storia di Melaverde con Raspelli e Hidding

Fino a fine agosto Edoardo Raspelli torna a tener compagnia agli spettatori di Melaverde, su Canale 5. Il “cronista della gastronomia” si alternerà con Ellen Hidding alle 11.20 ma sarà al fianco della ...

Puntata del 28 giugno

Approfondimenti di temi già trattati in Melaverde ma riproposti in una chiave nuova.

Fino a fine agosto Edoardo Raspelli torna a tener compagnia agli spettatori di Melaverde, su Canale 5. Il “cronista della gastronomia” si alternerà con Ellen Hidding alle 11.20 ma sarà al fianco della ...Approfondimenti di temi già trattati in Melaverde ma riproposti in una chiave nuova.