Jamie Vardy segna il centesimo gol in Premier League (Di sabato 4 luglio 2020) AGI - Jamie Vardy ha segnato il suo centesimo gol in Premier League nella vittoria per 3-0 del Leicester City sul Crystal Palace che consente alle Foxes di mantenere il terzo posto. Il 33enne attaccante di Sheffield, che fu decisivo nel titolo del Leicester di Claudio Ranieri nel 2015-2016, ha realizzato una doppietta andando a segno al 77mo (la sua rete numero 100) e al 95mo. Vardy è solo il terzo giocatore del Leicester ad aver raggiunto la tripla cifra nelle marcature nella massima divisione: l'ultimo era stato Arthur Lochhead nella stagione 1933-34. La sua esplosione è stata tardiva: quando fu acquistato dal Fleetwood nel 2011, fece un salto dai dilettanti alla serie B inglese. Quest'anno ha già realizzato 20 gol e può puntare al record di 24 dell'anno del titolo. Leggi su agi

