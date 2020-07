Horizon Zero Dawn su Steam finisce fra i titoli più venduti ancor prima di uscire, svelate anche le opzioni grafiche (Di sabato 4 luglio 2020) Horizon: Zero Dawn arriverà su PC il prossimo 7 agosto 2020, ma pare si tratti già di un discreto successo: grazie alla recente apertura dei pre-order su Steam, il titolo Guerrilla Games ha conquistato in tempo Zero la classifica dei giochi più venduti nello store Valve.Il dato è veramente indicativo dell'hype dietro il titolo, in quanto Steam è attualmente nel bel mezzo dei Saldi Estivi: questo significa che sono veramente in tanti ad aver scelto di acquistare un gioco a prezzo pieno, piuttosto che qualcosa a prezzo scontato.Insieme a questo interessante dato sui preordini, abbiamo anche delle novità per quanto riguarda il lavoro di conversione effettuato per PC: su Twitter, un utente ha recentemente pubblicato le opzioni grafiche di Horizon: Zero Dawn e ce ne sono veramente parecchie.Leggi altro... Leggi su eurogamer

