Highlights e gol Perugia-Pordenone 1-2 | Serie B 2019 2020 VIDEO

Gli Highlights e i gol di Perugia-Pordenone, match valevole per la 32a giornata del campionato di Serie B 2019/2020, che ha visto i friulani espugnare lo stadio Renato Curi per 2-1 grazie alle marcature di Mazzocco e Ciurria, nel mezzo il momentaneo pareggio umbro con Falzerano. Tre punti che lanciano la formazione di Attilio Tesser in ottica promozione diretta, mentre per gli umbri si tratta dell'ennesima delusione stagionale. Pronti via gli ospiti colpiscono a freddo i padroni di casa con la rete di Mazzocco, realizzata al 2′ su un gran cross di Pobega. La reazione degli uomini di Cosmi, però, non si fa attendere e al 6′ Falzerano, giunto al limite dell'area avversaria, mette a segno il gol del pareggio con un gran sinistro, su cui Di Gregorio non può nulla. Il Perugia acquista fiducia, riuscendo a creare anche delle buone occasioni, su tutte ...

