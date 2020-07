Fortnite Stagione 3: Distruggi auto entro 60 secondi dall’atterraggio a Corso Commercio dal Bus (Di sabato 4 luglio 2020) Tra le Sfide della Settimana 3 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 vi è quella di distruggere 2 auto a Corso Commercio, entro 60 secondi dall’atterraggio dal Bus. E’ una delle Sfide più facili e veloci rilasciate fino ad ora, ma che come le altre vi ricompenserà con la stessa quantità di punti esperienza. Guida alla Sfida Distruggi auto entro 60 secondi dall’atterraggio a Corso Commercio dal Bus La Sfida è semplicissima e velocissima da completare, tutto quello che dovete fare è di atterrare ad una qualsiasi zona di Corso Commercio, la località che trovate in basso a destra, e distruggere con una qualsiasi arma o lo strumento raccolta 2 auto entro e non oltre 60 secondi. Il nostro consiglio è quello di usare il piccone e colpire i punti deboli consecutivamente, riuscirete così a distruggere ... Leggi su gamerbrain

