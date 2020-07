Formula 1, Bottas in pole position in Austria. Solo settimo Leclerc (Di sabato 4 luglio 2020) Formula 1, le qualifiche del GP d’Austria 2020. Mercedes favorite, Ferrari chiamata al riscatto. ZWELTEG (Austria) – Formula 1, le qualifiche del GP d’Austria 2020. La Mercedes parte con i favori del pronostico. Ferrari e Red Bull sperano di poter mettere in difficoltà il duo Hamilton-Bottas. Attenzione alla Racing Point. Formula 1, le qualifiche del GP d’Austria Nella Q1 il miglior tempo è di Max Verstappen davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Quinto Leclerc alle spalle di Stroll, Solo ottavo Vettel. Eliminati: Magnussen, Russell, Giovinazzi, Raikkonen e Latifi. Q1 CLASSIFICATIONGEOOOOOOORGE was just 0.073s away from making Q2 Magnussen joins the Alfa Romeo and Williams cars in the drop#AustrianGP #F1 pic.twitter.com/rP3TydYRJ4— Formula 1 (@F1) July 4, 2020Subito una grande sorpresa nella Q2. Sebastian Vettel chiude in ... Leggi su newsmondo

