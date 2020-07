Formazioni ufficiali Sassuolo-Lecce: torna Berardi dal 1′, Liverani si affida agli ex (Di sabato 4 luglio 2020) Formazioni ufficiali Sassuolo-Lecce – Si gioca Sassuolo-Lecce, seconda gara di questo sabato di Serie A. I neroverdi vogliono proseguire il trend positivo dopo la vittoria di Firenze e sognano qualcosa in più di una semplice salvezza. Il Lecce, invece, quella salvezza la insegue. La squadra di Liverani non è ripartita bene dopo il lockdown e cerca punti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili. De Zerbi rilancia Berardi dal 1′ e conferma Traoré dietro la punta. Liverani si affida a Farias e Babacar, due ex per trovare punti fondamentali. Formazioni ufficiali Sassuolo-Lecce Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Barak; Farias, Shakhov, Babacar.L'articolo Formazioni ufficiali ... Leggi su calcioweb.eu

