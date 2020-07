Depressione | Rabbia e Tristezza sono due facce della stessa medaglia (Di sabato 4 luglio 2020) Si pensa che chi soffre di Depressione provi più spesso Tristezza, e non Rabbia. Queste due emozioni invece si manifestano spesso insieme: per gestirle senza lasciarsi sopraffare l’importante è capire l’origine di questi sentimenti. Nell’immaginario collettivo le persone depresse sono costantemente di cattivo umore, spesso si isolano in se stesse rifiutando o limitando al minimo ogni contatto con … L'articolo Depressione Rabbia e Tristezza sono due facce della stessa medaglia è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Su Canale5 dalle 21,25 andrà in onda Ultimo – Caccia ai narcos con Raoul Bova, uno degli attori più amati dal gentil sesso. Il 48enne, noto per aver recitato in film famosi come ‘Scusa ma ti chiamo am ...

Depressione infantile: i sintomi e che cos’è

Uno stato depressivo può insorgere fin dai primi giorni di vita. La depressione infantile può essere causata da sofferenze fisiche ma, soprattutto, dalla mancanza di relazione e di cure adeguate. In q ...

