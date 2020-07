Cresce la quota di “equo compenso”: smartphone diventeranno più cari (Di sabato 4 luglio 2020) A seguito dell’aumento della quota di “equo compenso” decisa dal Governo, smartphone e device elettronici diventeranno inevitabilmente più cari Dopo la decisione del Governo di acCrescere la quota destinata alla Siae dell’equo compenso il costo degli smartphone e di altri device elettronici è destinato ad aumentare. Secondo le norme comunitarie sul diritto d’autore, il diritto esclusivo … L'articolo Cresce la quota di “equo compenso”: smartphone diventeranno più cari proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SIE_Unioncamere : Rispetto all’indagine svolta nel 2017, cresce di 3 punti la quota di ex-dipendenti e si riduce poco quella degli im… - zeroventi4 : Gruppo #Tecnocasa 2019: Cresce l’utile netto che raggiunge quota 30,82 milioni di euro - - MichiPor : RT @FocusRisparmio: #Enasarco L’assemblea dei delegati ha approvato il bilancio consuntivo 2019 con utili per 233 mln. Patrimonio comples… - FocusRisparmio : #Enasarco L’assemblea dei delegati ha approvato il bilancio consuntivo 2019 con utili per 233 mln. Patrimonio com… - AieieBrazov3 : @Stidolf1 @HuffPostItalia Non cresce perché soffocato dal debito pubblico? Ma che vuol dire? Il paese non cresce da… -

Ultime Notizie dalla rete : Cresce quota Cresce la quota di “equo compenso”: smartphone diventeranno più cari Inews24 "Turisti per Prato" con la promozione lanciata dal Museo del Tessuto e dal Museo di Palazzo Pretorio

Si chiama “Turisti per Prato” la promozione lanciata dal Museo del Tessuto e dal Museo di Palazzo Pretorio per arricchire l’offerta di #ioescoincentro, la campagna di comunicazione lanciata dal Comune ...

Rieti, le 19 associazioni contro il Tsm2: «Raccolte oltre 15mila firme in difesa del Terminillo»

Lo comunicano le 19 associazioni contrarie al Tsm2: WWF Lazio, Club Alpino Italiano GR Lazio, Italia Nostra - Sabina e Reatino, LIPU-Birdlife Italia, FederTrek – Escursionismo Ambiente, Salviamo l’Ors ...

Si chiama “Turisti per Prato” la promozione lanciata dal Museo del Tessuto e dal Museo di Palazzo Pretorio per arricchire l’offerta di #ioescoincentro, la campagna di comunicazione lanciata dal Comune ...Lo comunicano le 19 associazioni contrarie al Tsm2: WWF Lazio, Club Alpino Italiano GR Lazio, Italia Nostra - Sabina e Reatino, LIPU-Birdlife Italia, FederTrek – Escursionismo Ambiente, Salviamo l’Ors ...