Ascolti TV | Venerdì 3 luglio 2020 (Di sabato 4 luglio 2020) Top Dieci - Carlo Verdone e Carlo Conti Su Rai1 l’ultima puntata di Top Dieci ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Ultimo – Caccia ai Narcos ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Le Bugie scorrono nel sangue ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Pacific Rim ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su Rai3 La Grande Storia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Stasera Italia News Speciale totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 Un Americano a Roma ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ha segnato il % con .000 spettatori mentre sul Nove Fratelli di Crozza Classic ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Access Prime Time Su Rai1 ... Leggi su davidemaggio

CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 3 luglio 2020: Top 10, Ultimo Caccia ai Narcos, Pacific Rim, dati Auditel e share - CorneliaHale94 : @dumurin @CIAfra73 @Veronique__94 @RaiUno @CheDioCiAiuti_5 Semplicemente che dio ci aiuti 5 onestamente era da cass… - _unatracciadite : nyv non preoccuparti, venerdì scorso ti abbiamo balzato ma domani ti facciamo fare un boom di ascolti :) #circozzi -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Venerdì Coronavirus, il pedagogista Bertagna: “È inutile riempirli di compiti, meglio i lavori in casa” la Repubblica