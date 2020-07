Sky - Koulibaly, il difensore può partire solo in un caso: le ultime (Di venerdì 3 luglio 2020) Il futuro di Kalidou Koulibaly resta ancora un rebus. La permanenza a Napoli del difensore non è scontata. Leggi su tuttonapoli

Tiene sempre banco il futuro di Kalidou Koulibaly. La permanenza a Napoli del difensore non è certa anche se, secondo SKY Sport, l'azzurro, che ha il contratto in scadenza nel 2023, partirà soltanto s ...

Il futuro di Kalidou Koulibaly resta ancora un rebus. La permanenza a Napoli del difensore non è scontata. La redazione di Sky Sport ha riferito che l'azzurro, con il contratto in scadenza nel 2023, p ...

