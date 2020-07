Portogallo, la compagnia aerea Tap torna pubblica (Di venerdì 3 luglio 2020) Dopo giorni di intense negoziazioni lo stato portoghese, salvo colpi di scena dell’ultima ora, tornerà a controllare la quasi totalità della compagnia aerea Tap (Transportes Aéreos Portugueses). Non è una nazionalizzazione, visto che l’impresa resterà una Spa, ma la Parpública (Participações públicas), una sorta di Cassa depositi e prestiti, dovrebbe salire dal 50% al 72,5% dell’intero capitale e assicurarsi quindi il controllo della società. Occorre fare un piccolo passo indietro: tra le tante vittime del confinamento ci sono sicuramente le … Continua L'articolo Portogallo, la compagnia aerea Tap torna pubblica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Succede con l’Alitalia, dove però la questione è più complessa, succede in Germania con Lufthansa, succede in Portogallo con la Tap. Il vettore lusitano è una media compagnia, un centinaio di aerei in ...I vertici di Air France hanno avviato un fitto calendario di consultazioni con i sindacati in vista della definizione di un piano di ristrutturazione che costerà un prezzo altissimo in termini di lice ...