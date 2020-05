Troppa gente in giro, Orlando furioso chiude spiagge e giardini (Di sabato 9 maggio 2020) Troppa gente in strada e Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, annuncia che chiederà le aree pubbliche. Lo aveva detto e ora lo farà. In migliaia i palermitani, vista la bella giornata, si sono riversati nei giardini, nelle piazze e nelle spiagge. Emblematica l’inmagine della spiaggia di Mondello invasa dai palermitani che prendono il sole nonostante i divieti. “Avevo previsto questo rischio e avevo fatto appello al senso di responsabilità dei cittadini – dice Il sindaco di Palermo – . Un senso di responsabilità che migliaia di persone non hanno dimostrato, con comportamenti ben oltre i limiti dell’incoscienza che mettono a gravissimo rischio la salute della nostra comunità che non può permettersi un ritorno indietro”. Leoluca Orlando lo ha detto e lo ha fatto. E adesso sta per chiudere tutti gli spazi ... Leggi su direttasicilia Torre Annunziata - troppa gente : chiusa la spiaggia di Capo Oncino

