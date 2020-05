Spallanzani: test sierologici Regione Lazio il doppio rispetto a quelli tedeschi (Di sabato 9 maggio 2020) Roma – “L’indagine epidemiologica che partira’ lunedi’ ha una finalita’ estensiva rispetto all’indagine nazionale e non alternativa. Coprira’ il 100% degli operatori sanitari e si integrera’ bene con quella nazionale. Si tratta di uno sforzo che non si era mai visto: si pensi che la Germania fara’ lo stesso numero dei test del campione italiano, ma il solo Lazio fara’ due volte il campione nazionale. Inoltre il campione potra’ essere rivalutato a distanza e servira’ a monitorare l’andamento del virus”. Cosi’ Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello Spallanzani, nel corso di una conferenza stampa in video connessione con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, durante la quale e’ stata annunciata ... Leggi su romadailynews Takis : Vaccino - ok i test sui topi - virus neutralizzato. Lo Spallanzani : Presto per dirlo. A Napoli gli studi sull’uomo

I test effettuati allo Spallanzani funzionano : candidati due vaccini italiani

Vaccino italiano - 2 candidati dopo i test allo Spallanzani : “Gli studi sull’uomo con il team di Ascierto” (Di sabato 9 maggio 2020) Roma – “L’indagine epidemiologica che partira’ lunedi’ ha una finalita’ estensivaall’indagine nazionale e non alternativa. Coprira’ il 100% degli operatori sanitari e si integrera’ bene con quella nazionale. Si tratta di uno sforzo che non si era mai visto: si pensi che la Germania fara’ lo stesso numero deidel campione italiano, ma il solofara’ due volte il campione nazionale. Inoltre il campione potra’ essere rivalutato a distanza e servira’ a monitorare l’andamento del virus”. Cosi’ Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dello, nel corso di una conferenza stampa in video connessione con il presidente della, Nicola Zingaretti, e l’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, durante la quale e’ stata annunciata ...

LucaDondoni : +++Covid, il vaccino italiano funziona: gli anticorpi bloccano il virus. I test eseguiti allo Spallanzani, sperimen… - rtl1025 : ?? Per la prima volta al mondo un candidato #vaccino contro il #coronavirus ha neutralizzato il virus nelle cellule… - rtl1025 : ?? Funzionano gli anticorpi generati nei topi dal #vaccino italiano dell'azienda Takis: lo indicano i test eseguiti… - romadailynews : Spallanzani: test sierologici Regione Lazio il doppio rispetto a quelli tedeschi: #Roma… - News_24it : ROMA -La più grande indagine di sieroprevalenza mai condotta in Italia quella che da lunedì prenderà il via nel Laz… -