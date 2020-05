Regionali in Campania, l’ascesa di De Luca preoccupa la Lega (Di sabato 9 maggio 2020) Vincenzo De Luca protagonista assoluto del lockdown. La Lega: “Serve un altro candidato”. NAPOLI – Il protagonista assoluto di questo lockdown è senza dubbio Vincenzo De Luca. Con le sue conferenze stampa e la linea dura il presidente della Regione Campania è diventato un vero e proprio idolo sui social oltre che molto popolare in tutto il mondo. Un’ascesa che preoccupa molto, come precisato dal Corriere della Sera, la Lega in vista delle prossime elezioni Regionali in Campania. Il Carroccio chiede un cambio di passo al Centrodestra che ha deciso di candidare l’esponente forzista Stefano Caldoro. Il Pd pronto a confermare De Luca La candidatura di De Luca è stata una delle più discusse nel Partito Democratico prima della pandemia. Il nome dell’attuale governatore non convinceva la parte del Nazareno vicina al ... Leggi su newsmondo Regionali - la Campania accelera sul listino bloccato : pronti 13 mini collegi (ex Asl)

Regionali - la Campania accelera sul listino bloccato : pronti 13 mini collegi (ex Asl)

Il sondaggione sulle regionali : sorpresa in Campania. Chi vince (Di sabato 9 maggio 2020) Vincenzo Deprotagonista assoluto del lockdown. La: “Serve un altro candidato”. NAPOLI – Il protagonista assoluto di questo lockdown è senza dubbio Vincenzo De. Con le sue conferenze stampa e la linea dura il presidente della Regioneè diventato un vero e proprio idolo sui social oltre che molto popolare in tutto il mondo. Un’ascesa chemolto, come precisato dal Corriere della Sera, lain vista delle prossime elezioniin. Il Carroccio chiede un cambio di passo al Centrodestra che ha deciso di candidare l’esponente forzista Stefano Caldoro. Il Pd pronto a confermare DeLa candidatura di Deè stata una delle più discusse nel Partito Democratico prima della pandemia. Il nome dell’attuale governatore non convinceva la parte del Nazareno vicina al ...

Cavalierpadano : Certo mai per Lazio, Campania, Puglia,Toscana. Combinazione si vota in autunno per le regionali e il PD scomparirà.… - StefanoLaonigro : il crac della sanità campana la volontà @VincenzoDeLuca di blindare i confini regionali è anche guidata dalla neces… - LuceverdeRadio : [AGG] ??È tornato regolare il traffico ferroviario nel nodo di Napoli Tre treni regionali hanno subìto ritardi fin… - geppo69 : @PaulLamanski Ognuno a casa sua , Lombardi in Lombardia, campani in Campania, soldi tasse nei propri confini regio… - Mariacr78648357 : @pbecchi Invece hai ragione e l'ho capito da subito, #DeLuca vuole bloccare la Campania per evitare che #Salvini ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Campania Regionali Campania 2020, Molteni frena Caldoro: «No a un candidato politico» Il Mattino Regionali in Campania, l’ascesa di De Luca preoccupa la Lega

Vincenzo De Luca protagonista assoluto del lockdown. La Lega: “Serve un altro candidato”. NAPOLI – Il protagonista assoluto di questo lockdown è senza dubbio Vincenzo De Luca. Con le sue conferenze st ...

Coronavirus Campania, il bilancio delle ultime 24 ore: due vittime e 59 pazienti guariti

Coronavirus, l'Unità di crisi della Regione Campania comunica i dati aggiornati alle 23.59 di ieri: Totale positivi: 4.576 Totale tamponi: 110.811 Totale deceduti: 388 Totale guariti: 2.223 (di cui 18 ...

Vincenzo De Luca protagonista assoluto del lockdown. La Lega: “Serve un altro candidato”. NAPOLI – Il protagonista assoluto di questo lockdown è senza dubbio Vincenzo De Luca. Con le sue conferenze st ...Coronavirus, l'Unità di crisi della Regione Campania comunica i dati aggiornati alle 23.59 di ieri: Totale positivi: 4.576 Totale tamponi: 110.811 Totale deceduti: 388 Totale guariti: 2.223 (di cui 18 ...