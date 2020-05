MotoGP | il GP Misano si farà? Gli organizzatori ci sperano | e vogliono evitare le porte

(Di sabato 9 maggio 2020) “Il Gran Premio disi farà, ma con qualche limitazione“. Questo, in soldoni, è il riassunto del comunicato emesso nella giornata odierna dai promotori della gara, ovvero la Repubblica di San Marino, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Rimini ed ilWorld Circuit, con il quale si è voluto mettere in chiaro quale sia l’attuale situazione della corsa che si dovrebbe disputare nel fine settimana del 13 settembre sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. In un momento nel quale tutto viene rimesso in discussione, il Motomondiale prova a porre dei punti fermi. Innanzitutto sembra ormai definito che il via ufficiale della stagione non sarà più a Brno il 9 agosto, bensì a Jerez de la Frontera il 19 luglio, per cui si può iniziare a comporre una sorta di calendario più o meno realistico, con ...

MISANO ADRIATICO – Le parole del presidente Stefano Bonaccini sono uno stimolo potente a proseguire nel lavoro che stiamo facendo in queste settimane per mantenere in calendario il Gran Premio di San ...Fabio Quartararo si prepara per il via ufficiale della stagione della classe regina del Motomondiale. Sarà in Repubblica Ceca? Oppure si anticiperà a luglio in Spagna con Jerez de la Frontera? Per il ...