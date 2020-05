Live Non è la d’Urso, il fuorionda di Marco Carta: “Adesso mi dà il doppio. Deficiente! Non è vero che ho perso l’aereo” (VIDEO) (Di sabato 9 maggio 2020) Domenica scorsa Marco Carta avrebbe dovuto essere a Live Non è la d’Urso probabilmente per parlare di una fake news legata ad un’intervista mai rilasciata dal cantante sulla morte della nonna. Barbara d’Urso però ha annunciato in diretta: “Avevo detto che ci sarebbe stato Marco Carta stasera. Aveva già fatto il biglietto aereo, c’è stato un problema per cui non è potuto essere qui. Ovviamente Marco tu sai che io ti amo e ti aspetto domenica prossima nello studio di Live Non è la d’Urso“. Striscia la Notizia ieri sera ha trasmesso un fuorionda in cui Carmelita confessa al suo autore di non aver tempo per far intervenite il vincitore di Sanremo: “Ivan non facciamo in tempo a far tutto. Marco Carta non c’è tempo. Capito? Dico che doveva venire qui, ma non è riuscito ad arrivare con ... Leggi su bitchyf Marco Carta - il fuorionda di Striscia La Notizia dopo l'ospitata mancata a Live non è la d'Urso (video)

Pavoletti : «Napoli? A livello umano mi ha dato tanto. Non è colpa di nessuno l’addio»

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : in Bielorussia continua il campionato nonostante i 20.168 positivi (Di sabato 9 maggio 2020) Domenica scorsaavrebbe dovuto essere aNon è la d’Urso probabilmente per parlare di una fake news legata ad un’intervista mai rilasciata dal cantante sulla morte della nonna. Barbara d’Urso però ha annunciato in diretta: “Avevo detto che ci sarebbe statostasera. Aveva già fatto il biglietto aereo, c’è stato un problema per cui non è potuto essere qui. Ovviamentetu sai che io ti amo e ti aspetto domenica prossima nello studio diNon è la d’Urso“. Striscia la Notizia ieri sera ha trasmesso unin cui Carmelita confessa al suo autore di non aver tempo per far intervenite il vincitore di Sanremo: “Ivan non facciamo in tempo a far tutto.non c’è tempo. Capito? Dico che doveva venire qui, ma non è riuscito ad arrivare con ...

fanpage : #COVID19 'Non sono stata ascoltata' Le famiglie italiane dovevano essere sostenute diversamente. Le parole di… - FamigliaGov : I bambini possono continuare a fare i bambini? Il gioco, il tempo libero, la socialità, la prevenzione: cosa possia… - RadioItalia : Non perderti un live unico con la voce strepitosa di @elisatoffoli ! Appuntamento Venerdì 8 Maggio H21 su Radio Ita… - StraNotizie : Live Non è la d'Urso, il fuorionda di Marco Carta: 'Adesso mi dà il doppio. Deficiente! Non è vero che ho perso l'a… - satvurno : RT @drvcohees: questi sono i commenti scritti nella live di tom felton mentre conversava tranquillamente con una fan. e no, non vi censuro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Live Non Live - Non è la d'Urso, come rivedere la puntata del 3 maggio Mediaset Play Caterina Collovati attacca Alba Parietti: “Mai definita untrice. Ha fatto una cosa grave”

La showgirl torinese era stata lo scorso 8 marzo ospite in studio della puntata di Live – Non è la d’Urso al fianco di altri opinionisti tra cui anche Caterina Collovati. Il giorno dopo Alba aveva acc ...

Perché Immuni non funzionerà in Italia e il modello Corea non è da seguire

In un quadro complessivo ricco di variabili legate a un’emergenza, l’individuo diventa massa. Considerando che questa pandemia è la prima ai tempi dei mezzi di comunicazione di massa in cui lo spettat ...

La showgirl torinese era stata lo scorso 8 marzo ospite in studio della puntata di Live – Non è la d’Urso al fianco di altri opinionisti tra cui anche Caterina Collovati. Il giorno dopo Alba aveva acc ...In un quadro complessivo ricco di variabili legate a un’emergenza, l’individuo diventa massa. Considerando che questa pandemia è la prima ai tempi dei mezzi di comunicazione di massa in cui lo spettat ...