"L'Irap è una tassa che penalizza le imprese", dice Patuelli (Di sabato 9 maggio 2020) “L'Irap è un'imposta sull'impresa che penalizza le imprese a prescindere dal reddito che possono produrre o meno”. Lo afferma Antonio Patuelli, presidente dell'Abi, l'Associazione bancaria italiana, in un intervento su Il Sole 24 Ore nel quale scrive anche che l'Irap è una tassa “di dubbia compatibilità con quanto disposto dall'articolo 53 della Costituzione della Repubblica che prescrive che ‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva', non certo per la quantità di attività realizzate”. Secondo il presidente dell'°Abi, il gettito Irap potrebbe essere alternativamente compensato “con altre voci di Bilancio che potranno essere indicate dal ministero dell'Economia e delle Finanze” e in ogni caso “anche se non vi fosse sufficiente consenso ... Leggi su agi Dyson V11 Extra - l'aspirapolvere è ancora più potente e riconosce le superfici (Di sabato 9 maggio 2020) “L'; un'imposta sull'impresa chelea prescindere dal reddito che possono produrre o meno”. Lo afferma Antonio, presidente dell'Abi, l'Associazione bancaria italiana, in un intervento su Il Sole 24 Ore nel quale scrive anche che l'; una“di dubbia compatibilità con quanto disposto dall'articolo 53 della Costituzione della Repubblica che prescrive che ‘Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva', non certo per la quantità di attività realizzate”. Secondo il presidente dell'°Abi, il gettitopotrebbe essere alternativamente compensato “con altre voci di Bilancio che potranno essere indicate dal ministero dell'Economia e delle Finanze” e in ogni caso “anche se non vi fosse sufficiente consenso ...

msgelmini : Da sempre @forza_italia chiede di cancellare l'IRAP, Imposta RAPina che si paga su spese per il personale e anche p… - LaclaudMarti : Restituire ires ed IRAP, in sostituzione di fondo perduto, interventi già proporzionati ai GDA e ai valori prodotti… - fisco24_info : 'Stop all'Ira, penalizza le imprese', dice Patuelli: “L'Irap è un'imposta sull'impresa che penalizza le imprese a p… - romualdosc : RT @a_margiotta: Hanno ragione @aledenicola e @carlobonomi_ il taglio dell’IRAP è il metodo più veloce (e automatico) per dare una risposta… - _PaoloRusso_ : RT @mara_carfagna: I 55 mld del #DecretoMaggio non sono un bottino di guerra da dividere tra ministri e partiti di maggioranza, sono l’ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Irap è Irap - Imposta regionale sulle attività produttive Altalex ADESSO IL LOCKDOWN VA APPLICATO ALLE TASSE

Secondo la CGIA, adesso il lockdown va applicato alle tasse. In particolar modo a quelle pagate dagli autonomi e dalle piccole e micro imprese con un fatturato fino a 1 milione di euro annuo che, in a ...

Imprenditori siciliani bocciano misure del governo Conte

Palermo - "Tagliare l'Irap, pagare i debiti della pubblica amministrazione e sbloccare le infrastrutture già dotate di copertura finanziaria". Il mondo delle imprese boccia le misure finora adottate d ...

Secondo la CGIA, adesso il lockdown va applicato alle tasse. In particolar modo a quelle pagate dagli autonomi e dalle piccole e micro imprese con un fatturato fino a 1 milione di euro annuo che, in a ...Palermo - "Tagliare l'Irap, pagare i debiti della pubblica amministrazione e sbloccare le infrastrutture già dotate di copertura finanziaria". Il mondo delle imprese boccia le misure finora adottate d ...