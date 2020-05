Ladro in Comune a Origgio, svuota il distributore delle bevande (Di sabato 9 maggio 2020) Ladro in municipio a Origgio, dov’è stato commesso un furto analogo a quelli messi a segno a Uboldo e a Gerenzano: in cerca di contanti, è riuscito a penetrare nell’edificio e a svuotare il distributore di bevande. Il malvivente, armato probabilmente di un cacciavite, si è guadagnato l’accesso aprendo la porta laterale, quella che guarda … L'articolo Ladro in Comune a Origgio, svuota il distributore delle bevande proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario Ladro in Comune a Uboldo - ruba spiccioli e… succhi di frutta (Di sabato 9 maggio 2020)in municipio a, dov’è stato commesso un furto analogo a quelli messi a segno a Uboldo e a Gerenzano: in cerca di contanti, è riuscito a penetrare nell’edificio e are ildi. Il malvivente, armato probabilmente di un cacciavite, si è guadagnato l’accesso aprendo la porta laterale, quella che guarda … L'articoloinilproviene da Il Notiziario.

