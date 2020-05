Infortunio Umtiti: il difensore si ferma durante la sessione individuale (Di sabato 9 maggio 2020) Brutta notizia per il Barcellona di Quique Setien: Samuel Umtiti si è dovuto fermare per un problema al soleo della gamba destra Tegola per il Barcellona. durante gli allenamenti individuali Samuel Umtiti ha rimediato un Infortunio al soleo della gamba destra. Questo il comunicato del club blaugrana. Infortunio – «Samuel Umtiti ha rimediato un Infortunio alla gamba destro e in base al suo recupero si determinerà il suo ritorno all’allenamento. L’Infortunio è avvenuto durante la sessione di allenamento individuale di sabato al Ciutat Esportiva Joan Gamper». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 maggio 2020) Brutta notizia per il Barcellona di Quique Setien: Samuelsi è dovutore per un problema al soleo della gamba destra Tegola per il Barcellona.gli allenamenti individuali Samuelha rimediato unal soleo della gamba destra. Questo il comunicato del club blaugrana.– «Samuelha rimediato unalla gamba destro e in base al suo recupero si determinerà il suo ritorno all’allenamento. L’è avvenutoladi allenamentodi sabato al Ciutat Esportiva Joan Gamper». Leggi su Calcionews24.com

