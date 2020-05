Il presidente della federcalcio polacca: “Milik è sicuramente da Juve” (Di sabato 9 maggio 2020) Il presidente della federcalcio polacca Zibi Boniek ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttosport “Le mosse della Juve non le conosco, di sicuro parliamo di uno dei migliori attaccanti del campionato italiano. E’ un ottimo giocatore: come livello certo che sarebbe da Juventus. Oltretutto, da un punto di vista tecnico, Cristiano Ronaldo occupa spazi diversi. CR7 è uno a cui piace svariare, ama partire da sinistra per arrivare in area in diagonale. Adesso, però, Milik è del Napoli, dove c’è anche Zielinski, bravissimo pure lui”. L'articolo Il presidente della federcalcio polacca: “Milik è sicuramente da Juve” ilNapolista. Leggi su ilnapolista Coronavirus - morto in Grecia l'ex ministro della Sanità e vicepresidente del Parlamento

Taranto - 28 milioni sequestrati a 2 società coinvolte nell’inchiesta sulla discarica che costò il carcere a ex presidente della provincia

Ultime Notizie dalla rete : presidente della Unindustria: Antonio Vallone confermato presidente della sezione Sanità Viterbo News 24 Modica. Supera l’esame la prima riunione consiliare in video conferenza

Il primo consiglio comunale di Modica con la modalità “Video Conferenza” ha superato l’esame. Sul punto in discussione, problematica sul Corona virus, si sono registrati tre ore di dibattito che hanno ...

Confesercenti alla Regione: 'Bene il contributo di 2.500 euro, ora lo si estenda alle attività escluse'

Laura Mara, presidente della zona di Casale Monferrato: 'Anche qui le attività desiderano ripartire, tutte insieme, il più presto possibile' Secondo quanto anticipato dai comunicati stampa della Regio ...

