Il barbiere di Mattarella | «Conte si taglia i capelli da solo? Beato lui Noi siamo in

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 maggio 2020) «È dura stare chiusi per quasi tre mesi. Le bollette arrivano e vanno pagate subito. Ma senza entrate diventa sempre più difficile». A parlare con l’Adnkronos è Franco Alfonso, ildi, che ha il salone a Palermo. Anche il suo negozio è chiuso, come quello di migliaia di altri parrucchieri e barbieri, dopo il lockdown « Spero davvero che il Governo ci ripensi e faccia riaprire i barbieri prima del primo giugno. Non conviene più lavorare. Se continua così, potrei anche chiudere la mia bottega». Ildie idiE ancora: «Anche il Capo dello Stato avrebbe bisogno dire i. Ho visto in una trasmissione che il premiersida. Che dire? Io che faccio ilnon ci riesco.lui che lo sa fare da». In queste ...