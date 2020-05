Death Stranding compie 6 mesi e Kojima Productions festeggia con un messaggio toccante (Di sabato 9 maggio 2020) Kojima Productions ha pubblicato un tweet per celebrare il sesto mese di Death Stranding. Il tweet incoraggia le persone in tutto il mondo a non perdere la speranza di fronte alla pandemia da COVID-19.Il post è in giapponese, ma è disponibile una traduzione: "Sono passati 6 mesi dall'uscita di Death Stranding. Vedere tutti in tutto il mondo divertirsi e connettersi è la nostra più grande gioia. Il mondo è ancora in una situazione difficile, ma il domani è nelle nostre mani. Viviamo oggi al massimo, così possiamo connetterci domani".Kojima Productions è lo studio di sviluppo costituito da Hideo Kojima ed ex dipendenti di Konami nel 2015. Death Stranding è il primo progetto di Kojima Productions da allora, lanciato l'8 novembre 2019 su PlayStation 4. Il gioco è stato accolto abbastanza bene nel complesso, e ha un bel ... Leggi su eurogamer Death Stranding compie 6 mesi e Kojima Productions scrive un messaggio toccante su Twitter

Death Stranding nel cosplay definitivo? Una compagnia cinese di food delivery usa un esoscheletro ispirato al gioco

Death Stranding - sold out in brevissimo tempo il giubbotto di Sam (Di sabato 9 maggio 2020)ha pubblicato un tweet per celebrare il sesto mese di. Il tweet incoraggia le persone in tutto il mondo a non perdere la speranza di fronte alla pandemia da COVID-19.Il post è in giapponese, ma è disponibile una traduzione: "Sono passati 6dall'uscita di. Vedere tutti in tutto il mondo divertirsi e connettersi è la nostra più grande gioia. Il mondo è ancora in una situazione difficile, ma il domani è nelle nostre mani. Viviamo oggi al massimo, così possiamo connetterci domani".è lo studio di sviluppo costituito da Hideoed ex dipendenti di Konami nel 2015.è il primo progetto dida allora, lanciato l'8 novembre 2019 su PlayStation 4. Il gioco è stato accolto abbastanza bene nel complesso, e ha un bel ...

zazoomnews : Death Stranding compie 6 mesi e Kojima Productions scrive un messaggio toccante su Twitter - #Death #Stranding… - SabinaFadel : RT @MSApadova: Un viaggio (virtuale) per salvare la Terra e tutti i suoi abitanti dall'isolamento e dall'estinzione: è il #videogame #Death… - Eurogamer_it : #DeathStranding festeggia sei mesi: il toccante messaggio di Kojima Productions su Twitter. - matteoadamoli : RT @MSApadova: Un viaggio (virtuale) per salvare la Terra e tutti i suoi abitanti dall'isolamento e dall'estinzione: è il #videogame #Death… - MSApadova : Un viaggio (virtuale) per salvare la Terra e tutti i suoi abitanti dall'isolamento e dall'estinzione: è il… -

Ultime Notizie dalla rete : Death Stranding Death Stranding compie 6 mesi e Kojima Productions festeggia con un messaggio toccante Eurogamer.it Death Stranding compie 6 mesi e Kojima Productions scrive un messaggio toccante su Twitter

Kojima Productions ha pubblicato un tweet per celebrare il sesto mese di Death Stranding. Il tweet incoraggia le persone in tutto il mondo a non perdere la speranza di fronte alla pandemia da COVID-19 ...

Death Stranding: Kojima Productions festeggia i 6 mesi dall'uscita con un messaggio ai fan

Sono passati sei mesi dall'inizio del viaggio di Sam Porter Bridges e Kojima Productions ha pubblicato un tweet per celebrare l'anniversario di Death Stranding e incoraggiare i giocatori a non perdere ...

Kojima Productions ha pubblicato un tweet per celebrare il sesto mese di Death Stranding. Il tweet incoraggia le persone in tutto il mondo a non perdere la speranza di fronte alla pandemia da COVID-19 ...Sono passati sei mesi dall'inizio del viaggio di Sam Porter Bridges e Kojima Productions ha pubblicato un tweet per celebrare l'anniversario di Death Stranding e incoraggiare i giocatori a non perdere ...