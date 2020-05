Conte | “Silvia Romano è stata liberata!” La cooperante presto in Italia

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 9 maggio 2020) Il presidente Giuseppeha confermato la liberazione dellana Silvia, rapita in Kenya il 20 ottobre 2018. La giovane sarebbe in salute e in custodia dei servizi segretini, che il premier ringrazia nel suo tweet. Silviapotrebbetornare a casa dopo un anno e mezzo di grande preoccupazione per la sua sorte. Una felicissima notizia in questo momento difficile per il Paese. Liberata Silvia! Una notizia che aspettavamo da quell’ottobre 2018, quando un commando armando ha fatto irruzione nel villaggio in Kenya dove Silvialavorava con la sua associazione. Secondo alcune testimonianze sarebbeproprio la giovanena l’obiettivo di quel raid. Oggi Silviaè tornata libera, come annunciato dal presidente Giuseppee potrebbetornare in. Tweet di ...