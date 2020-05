Cancellati i concerti dei Rammstein negli stadi europei per il COVID, salta la data di Torino: info sui biglietti in prevendita (Di sabato 9 maggio 2020) I concerti dei Rammstein negli stadi europei sono stati Cancellati per via delle restrizioni governative emanate per contrastare la pandemia del Coronavirus. L'estate scorsa, inoltre, la band di Til Lindemann aveva annunciato anche una data a Torino programmata per il 13 luglio allo stadio Olimpico "Grande Torino". I Rammstein hanno annunciato l'annullamento delle date europee con una nota pubblicata sui social. Nel comunicato leggiamo: "Stiamo attualmente verificando se è possibile riprogrammare le date e comunicheremo eventuali aggiornamenti il ​​prima possibile". La band di Sonne fa inoltre sapere che tutti i biglietti acquistati resteranno validi, dunque è consigliato conservare il ticket fino a nuova comunicazione. Nel 2019 i Rammstein hanno fatto in tempo a portare a termine il tour negli stadi statunitensi fino all'autunno per poi attendere di ... Leggi su optimagazine Il tour di Niall Horan è annullato - cancellati anche i concerti in Italia : info sul rimborso dei biglietti

