Balotelli | dura replica a Chiellini | “Non sei un vero uomo”

Balotelli risponde alle parole di Giorgio Chiellini, tratte dalla sua autobiografia: "Almeno dico le cose in faccia, non ti sei comportato da vero uomo" Preciso come un orologio svizzero, non si fa attendere neanche Mario Balotelli, che risponde a tono alle parole di Giorgio Chiellini. Il capitano della Juventus, nella sua autobiografia, ha descritto il comportamento irrispettoso dell'attaccante, senza troppi peli sulla lingua: "Balotelli è una persona negativa, senza rispetto per il gruppo. Nel 2013, in Confederations Cup contro il Brasile, non ci diede una mano in niente. Roba da prenderlo a schiaffi. Per qualcuno era tra i primi cinque al mondo, io non ho mai pensato neppure che potesse essere tra i primi dieci o venti". La replica di Mario Balotelli, carica di risentimento, è avvenuta tramite una storia Instagram.

