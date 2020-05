A UeD Sossio Aruta chiede a Ursula Bennardo di sposarlo | la risposta di lei spiazza

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 9 maggio 2020) Maria De Filippi ha invitato persino Alfonso Signorini ad assistere alla proposta di matrimonio dialla sua. Signorini ha guidato l’ultimo Grande Fratello Vip a cui ha partecipato l’ex calciatore ed ex volto del trono over e, in collegamento da casa, ha partecipato all’ultima puntata di Uomini e Donne andata in onda.sono innamoratissimi. Pochi mesi fa hanno anche avuto una bambina, la piccola Bianca, che avevano già presentato al pubblico di Canale 5. E ora che hanno capito di essere fatti l’uno per l’altra non restava che coronare il loro sogno d’amore con un bel matrimonio. In realtànon ha mai nascosto l’intenzione di prendere in moglie la suae quella andata in scena venerdì pomeriggio non era la prima proposta di nozze. (Continua dopo la foto) Non una fatidica ...