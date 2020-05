Uomini e Donne, Gemma e Sirius: tirate in ballo le famiglie dei due! Ecco cos’hanno detto i diretti interessati (Di venerdì 8 maggio 2020) Come ben sanno i fan di “Uomini e Donne”, la conosciutissima dama del Trono Over Gemma Galgani sta proseguendo la sua conoscenza con il corteggiatore 26enne Nicola Vivarelli (“Sirius”) nonostante l’età. E’ normale chiedersi cosa ne pensino le rispettive famiglie! Ebbene, qualche giorno fa si è cominciato a sollevare l’argomento in studio. Non l’ha fatto Tina Cipollari (come ci si sarebbe potuto aspettare) ma Barbara De Santi, in collegamento da casa. Ha chiesto provocatoriamente alla “collega”: “Tua sorella che fa le carte, cosa dice?” (Gemma ha una sorella minore di nome Silvana, con la quale la vediamo nella seconda foto qui sotto, ndr). Naturalmente il risultato ottenuto dalla De Santi, è stato quello di far andare in escandescenze la Galgani, che ha ammonito l’accusatrice di tacere e ... Leggi su pianetadonne.blog Gemma Galgani cuore diviso | Nuovo avversario per Sirius a Uomini e Donne

