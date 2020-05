Una vita anticipazioni | Felipe aggredisce Ramon | se ne andrà?Lucia rischia

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 8 maggio 2020) Unatorna domenica 10 maggio 2020. La soap spagnola non va in onda al sabato. E tornano quindi anche le nostreche ci rivelano quello che accadrà nei prossimi episodi. Come avrete visto nelle ultime puntate di Acacias 38, Telmo è rientrato in quartiere dopo dieci anni di lontananza e dopo aver dimostrato di essere innocente. Lucia vorrebbe andare avanti con la sua, far finta che tutto questo non fosse mai accaduto ma non può. Se solo avesse creduto a Telmo, non avrebbe passato dieci anni della suain un inferno, con un uomo che non ha mai amato e che non la rispetta per quello che è…. Non ci resta che scoprire cosa succederà nella prossima puntata, ecco per voi le. UNA: LA TRAMA DI DOMANI 9 MAGGIO 2020 Le signore di Acacias 38 sono molto felici di fare meglio la ...