Ultime Notizie Roma del 08-05-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 8 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli si chiamerà di rilancio il prossimo decreto sul quale il Governo è al lavoro per sostenere l’economia dalle famiglie e alle imprese nella fase di gestione della crisi provocata al coronavirus dai diversi ministeri hanno inviato le proposte che sono contenute in un documento di lavoro di oltre 770 pagine molte proposte sono incomplete altre non trova il parere favorevole della ragioneria il documento che fotografa un provvedimento evoluzione contiene norme dal lavoro alla salute dalla famiglia allo sport salirebbe da 600 a €1100 il bonus per il babysitting che si estenderebbe anche ai centri estivi tra le altre ipotesi un credito d’imposta a favore di nuclei familiari con il re dizaino superiore a €35000 per il pagamento dei servizi offerti in ambito Nazionale ...