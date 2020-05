Ufficiale | si potranno fare 5 sostituzioni a partita

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 8 maggio 2020) Dal 16 maggio, giorno di riavvio del primo campionato interrotto a causa della pandemia, la Bundesliga, sieffettuare cinque. Lo ha deciso l’International Football Association Board. L’Ifab ha comunicato di aver approvato la proposta della Fifa per una modifica – temporanea – del regolamento, per cercare di andare incontro ai giocatori, costretti se si dovesse riprendere a giocare moltissime partite in poco tempo, nei mesi più caldi dell’anno e con poca preparazione fisica. Le squadre che completeranno la stagione, dunque,usufruire di 5 cambi, più uno extra in caso di supplementari. L'articolo: siilNapolista.