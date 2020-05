Salvini: “Mes, un prestito da restituire come decide Bruxelles”, Meloni: “Una trappola per topi” (Di venerdì 8 maggio 2020) E’ appena giunta da Bruxelles la notizia che l’Eurogruppo ha trovato l’accordo in merito all’accesso alle linee di credito del Mes, che sarà aperto a tutti, con l’unica condizione che il prestito sia destinato esclusivamente a copertura dei costi sanitari causati dall’emergenza coronavirus. Meloni: “Un trattato internazionale che non cambia” Una notizia che, anche se prevedibile, non ha sorpreso più di tanto Giorgia Meloni, da sempre contraria. ”Ricordo a me stessa, e non solo – ha affermato la leader di Fdi – che il Mes è un trattato internazionale, non un programma della Ue, e che quindi non basta una lettera di Gentiloni o un vago impegno politico per cambiarlo“. Fdi: “trappola per topi si sta facendo più raffinata” Quindi la Beloni ha rimarcato che “Quando e se il ... Leggi su italiasera “Meschini e irresponsabili” : le sardine insultano Meloni e Salvini e si trasformano in pappagalli

Coronavirus - Conte : “Mes? Salvini e Meloni ripetono falsità in modo irresponsabile. Le menzogne ci indeboliscono nella trattativa” (Di venerdì 8 maggio 2020) E’ appena giunta da Bruxelles la notizia che l’Eurogruppo ha trovato l’accordo in merito all’accesso alle linee di credito del Mes, che sarà aperto a tutti, con l’unica condizione che ilsia destinato esclusivamente a copertura dei costi sanitari causati dall’emergenza coronavirus.: “Un trattato internazionale che non cambia” Una notizia che, anche se prevedibile, non ha sorpreso più di tanto Giorgia, da sempre contraria. ”Ricordo a me stessa, e non solo – ha affermato la leader di Fdi – che il Mes è un trattato internazionale, non un programma della Ue, e che quindi non basta una lettera di Gentiloni o un vago impegno politico per cambiarlo“. Fdi: “per topi si sta facendo più raffinata” Quindi la Beloni ha rimarcato che “Quando e se il ...

davidealgebris : MES: Possiamo prendere €37 mld per Sanità. Ci costano 0.15%. Soldi ce li presta ESM. Dopo 10 anni dobbiamo €37.5 M… - matteosalvinimi : #Salvini su #Mes: Non abbiamo bisogno di chiedere soldi e solidarietà all'Europa, visto che ogni anno diamo 6 milia… - ignaziocorrao : Scusate, ma Salvini e Meloni non lo hanno ancora detto che oggi il governo ha attivato il mes (per la trentaduesima volta il 2 mesi)? - Jack6226453835 : ?? Allora #sovranisti #Populisti di sta cippa #Salvini e #Meloni € 37 mld da rendere in 10 anni al tasso dello 0.1 %… - Europeo91785337 : - Oh finalmente, il #Mes è senza condizioni - chi l'ha detto - il #pd #Zingaretti - #Salvini e #Meloni dicono i… -