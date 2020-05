Fenrir_6 : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - FerraroGiuliano : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - VuonoGiggino : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - biologastronza : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… - FraSolinas : RT @AnesteTista: Ma quando riprende il Campionato? Così tornate a parlare di calcio e la smettete di parlare di plasma, che non sapete man… -

Quando riprende la Serie A?/ Bocciato modello tedesco: si giocherà in stadi neutri?

Sono giorni caldissimi per la ripresa della Serie A, dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, imposto ai primi di marzo. Dopo il vertice CTS-FIGC occorso solo ieri pomeriggio, ecco che già oggi il Co ...

Passetti: «Ok riprendere a giocare, ma in sicurezza»

Il direttore generale del Cagliari Mario Passetti interviene sulla possibile ripresa della Serie A e sullo stato del club in attesa di novità Mario Passetti racconta il punto di vista del Cagliari sul ...

