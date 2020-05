Paolo Bonolis in ansia | “Non so che succederà | sono in difficoltà”

Leggi su chenews

(Di venerdì 8 maggio 2020)si è raccontato in una chiamata instagram con Damiano Er Faina, star di Temptation Island di qualche giorno fa, svelando dei particolari. Il conduttore di Canale Cinque che solo pochi giorni fa ha ammesso di restare a Mediaset, ha fatto emergere il suo lato più personale nella diretta fatta con Damiano Er Faina, conosicuto anche per la sua partecipazione a Temptation Insland, su Instagram. Per l’occasione, il presentatore di Avanti un altro ha espresso la sua gioia nel diventare presto nonno, la figlia infatti è incinta e partorirà a breve. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:: “A VOLTECAREZZE E ALTRE VOLTECAZZOTTI”preoccupato: “Non so cosa succederà” foto facebook fan pagesolo qualche giorno fa in una diretta instagram ...